* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:24 — REGNUM Местные источники в Андарабе, провинция Баглан, сообщают, что между силами Фронта национального сопротивления и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в долине Касан произошло ожесточенное боестолкновение.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Tasnimnews.com

Себгатулла Ахмади, представитель Фронта сопротивления, сообщил газете «8 Собх», что 7 апреля талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали позиции фронта в долине Касан. По его словам, в ходе столкновений было убито восемь боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ахмади добавил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вели наступление большими силами при поддержке вертолётов, но были вынуждены отступить с большими потерями.

Маулави Мустафа Хашеми, директор отдела по информации и культуре провинции Баглан, отрицает сообщения о потерях, нанесённых силам талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявив, что в Андарабе проводится операция по зачистке и что ни один талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не был убит.

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Напомним, вечером 6 апреля в столкновении между двумя группировками талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты пять человек, в том числе один из их командиров.