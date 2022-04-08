Чебоксары, , 11:23 — REGNUM В Чувашии в апреле начнёт действовать запрет на ловлю рыбы в бассейне Чебоксарского и Куйбышевского водохранилищ. Правоохранители просят жителей информировать о фактах браконьерства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Чувашского ЛО МВД России на транспорте по итогам межведомственного совещания по охране водных биологических ресурсов.

Рыба Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве отмечают, что с 10 апреля по 10 июня запрещён вылов всех видов водных биоресурсов Чебоксарского водохранилища, с 25 апреля по 5 июня — всех видов водных биоресурсов Куйбышевского водохранилища.

«В этот период рыба наиболее уязвима для браконьеров, поэтому сотрудники транспортной полиции обращаются ко всем гражданам с просьбой сознательно относиться к сохранению рыбных запасов и сообщать о фактах браконьерства по телефону дежурной части в Чебоксарах (56−36−17)», — говорится в сообщении.

В период нереста правилами рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна на водоёмах Чебоксарского и Куйбышевского водохранилища установлен запрет на вылов всех видов водных биоресурсов.

Отметим, что в 2021 году транспортной полицией в Чувашии зарегистрировано 79 преступлений по факту браконьерства (ст. 256 УК РФ), изъято 185 кг водных биологических ресурсов, 22 плавательных средства, рыболовные сети общей длиной 4 км, а также более 40 различных рыболовных снастей.

Так, в июле на Суре обнаружен браконьер из Ядринского района, который выловил около 200 раков, ущерб оценён в 40 тыс. рублей. Раколовки изъяты, раки выпущены обратно в Суру. Мужчину признали виновным в браконьерстве, оштрафовав на 8 тыс. рублей.

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