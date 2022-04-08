Москва, 8 апреля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Московской области начнут производить импортозамещающую продукцию для Минобороны РФ и других крупных госкорпораций, сообщили 8 апреля в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора Подмосковья.

Republica Кабели

Завершено строительства производственного корпуса подольского завода АО «Электропровод». Здесь начнут производить кабельную продукцию взамен импортных изделий.

В ближайшее время начнется проверка построенного объекта. По ее результатам в течение трех дней застройщик сможет получить заключение органа государственного строительного надзора о соответствии требованиям Градостроительного кодекса РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, тульское металлургическое предприятие «Полема» наращивает выпуск импортозамещающей продукции.

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