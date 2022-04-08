Красноярск, , 11:20 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали два лесных пожара на площади 6,5 га — в Курагинском районе и Шарыповском муниципальном округе. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 апреля в краевом министерстве лесного хозяйства.

Лесной пожар © bertknot

По данным минлесхоза, в тушении принимали участие более 16 человек, было задействовано четыре единицы спецтехники.

По предварительным данным, огонь перешёл на лес с земель иных категорий.

На утро 8 апреля в Красноярском крае лесных пожаров не зарегистрировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в одном районе Приамурья с 8 апреля начал действовать особый противопожарный режим.

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