Москва, , 11:20 — REGNUM Мощный плазменный ракетный двигатель разрабатывают ученые Курчатовского института. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба института.

НИЦ «Курчатовский институт» Nrcki.ru

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Как рассказали ученые, разработка макета прототипа безэлектродного плазменного ракетного двигателя (БПРД) мощностью 100 кВт закончится уже в текущем году, а затем начнутся исследования его основных характеристик на модернизированном стенде Е-1.

«Обеспечивая длительное крейсирование в околоземном пространстве, мощные БПРД позволят разработать космические системы связи и управления, сделают возможным перехват космического мусора и астероидов, позволят организовать транспортные потоки между космическими объектами», — рассказал замруководителя Курчатовского комплекса ядерных транспортных энергетических технологий Сергей Коробцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы РЖД Дмитрий Пегов рассказал, что в России в настоящее время активно развивается железнодорожный туризм.