Донецк, , 11:20 — REGNUM В Донецкой Народной Республике более 12,5 тыс. абонентов остаются без энергоснабжения. Об этом 8 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР со ссылкой на информацию МЧС.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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В штабе рассказали, что в Донецкой Народной Республике обесточены 125 трансформаторных подстанций, 3 школы, 2 больницы и свыше 12,5 тыс. бытовых абонентов.

Как сообщало ИА REGNUM, более 4,7 тыс. абонентов находятся без света в городе Ясиноватая.