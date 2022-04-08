Джакарта, 8 апреля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди провела телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Об этом Ретно Марсуди сообщала в своем аккаунте в Twitter.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Еще раз поговорили по телефону с секретарем Энтони Блинкеном и обсудили события на Украине, в Афганистане, проведение саммита G20, а также индо-тихоокеанское сотрудничество», — написала Ретно Марсуди в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, сына индонезийского дипломата, который работает в посольстве Индонезии в Вашингтоне (США), сбил автомобиль.