Таллин, 8 апреля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Первая пехотная бригада Сил обороны Эстонии отработала на центральном полигоне тактику ближней обороны на уровне взвода с использованием 122-миллиметровых орудий. Об этом сообщило эстонское гостелевидение ETV.

Иван Юдинцев REGNUM Эстония в NATO

«Сценарий довольно простой: передовой пост попадает в огневой контакт, производят противотанковые выстрелы, передовой пост отходит и затем открывается огонь прямой наводкой с основных позиций, где находятся орудия», — описал сценарий учений начальник оперативной секции батальона, капитан Андре Адамсон.

По его словам, чтобы взвод мог отойти с позиции, его поддерживают огнем бронированные самоходные установки К-9, они открывают огонь по целям из крупнокалиберных пулеметов.

По оценке командования, солдаты бригады справились с поставленной задачей. Для многих срочников это был первый опыт подобных боевых стрельб.

В пятницу, 8 апреля, на центральном полигоне в Тапа (северная Эстония) проходят масштабные учения Сил обороны, подразделений союзников по НАТО и местного ополчения Kaitseliit.