Москва, 9 апреля, 2022, 01:33 — ИА Регнум. Российская актриса Мария Шукшина негативно высказалась в адрес телеведущего Ивана Урганта. Об этом пишет портал «Телепрограмма» 8 апреля.

Скриншот YouTube Мария Шукшина

«Почему «вечерний патриот» Ургант по приезде из Израиля начал заниматься своей недвижимостью, а не чем-то, что могло бы принести пользу нашей стране, я не знаю. Им, «большим патриотам», виднее!», — заявила Шукшина. Ургант, в свою очередь, высказывание телеведущей никак не прокомментировал.

Напомним, что в начале марта 2022 года стало известно о том, что Иван Ургант уехал из России в Израиль. Позднее телеведущий вернулся на родину, однако начал активно распродавать местную недвижимость, тем самым спровоцировав слухи о своей эмиграции.