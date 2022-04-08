Нью-Йорк, США, 8 апреля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Американская актриса Сара Джессика Паркер получила положительный результат теста на коронавирус. Об этом 8 апреля пишет New York Post.

Bjoertvedt Сара Джессика Паркер

Из-за болезни артистки пришлось отменить бродвейскую постановку Plaza Suite, в которой она играет одну из главных ролей. За несколько дней до этого супруг Паркер и по совместительству коллега Мэттью Бродерик также заразился коронавирусной инфекцией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, платье Сары Джессики Паркер с премьеры сериала «И просто так» продадут на благотворительном аукционе — вырученные деньги пойдут в ЮНИСЕФ. Стартовая цена лота составляет $5 тыс.