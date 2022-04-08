Богота, , 11:32 — REGNUM По меньшей мере десять человек погибли и ещё семь пропали без вести 7 апреля после схода оползня, похоронившего под собой шахтёрский лагерь в Колумбии. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Оползень blog.xuite.net

По данным национальной группы по ликвидации стихийных бедствий, инцидент произошёл в департаменте Антиокия из-за срезания склона ручьём.

Поиски пострадавших усложняются тем, что основная часть рабочих в шахтёрского лагеря состояла из новичков, в связи с чем выжившие не могут точно сообщить о числе пропавших. В настоящее время проводится перепись шахтёров, так что список пропавших и погибших может вырасти.

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