8 апреля 2022 | Время чтения 4 мин

Геополитические последствия такой информационной кампании могут быть весьма ощутимыми: если индийские власти увидят значительную поддержку специальной операции России по денацификации Украины, Нью-Дели может посчитать необходимым помочь России обойти санкции во вред своим отношениям с США.

Максим Исаев, , 12:11 — REGNUM Говорить о том, что Украина одерживает верх в информационной войне против России на фоне специальной военной операции, стало уже обычным делом. И действительно на первых этапах своей операции Москва либо проводила свои информационные операции очень неумело, либо в некоторых случаях не делала вообще ничего. И после того, как Россию обвинили в массовых убийствах в Буче, сложно представить себе то, что она могла вообще где-либо одержать верх на информационном поле.

Однако Карл Миллер, директор по исследованиям Центра анализа социальных сетей британского аналитического центра Demos, предупреждает, что, хотя это, возможно, и так для западных и англоязычных информационных пространств, за пределами Запада, с высокой долей вероятности, все далеко не так, пишет Анастасия Капетас в статье, вышедшей 8 апреля в The Strategist.

По словам Миллера, тотальная солидарность с Украиной, которую в социальных сетях может наблюдать западная аудитория, не должна вызывать самоуспокоенности.

«На самом деле, это может скрыть от нас то, где на самом деле идет информационная война. Это может означать, что Запад не является полем битвы, на котором сейчас ведется информационное противостояние», — подчеркнул он.

Эта точка зрения поддерживается и в отчете компании Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вышедшем на этой неделе. В нем подробно описывается всплеск «дезинформации» на ее платформах, в которой важную роль играют Россия и ее союзники.

Миллер и его команда изучили «операцию по оказанию влияния» в Twitter, которая началась 2 марта и проводилась с использованием двух хэштегов #IStandWithPutin и #IStandWithRussia.

По словам Миллера, исследователи, изучавшие активность по этим хэштегам, увидели очевидные и подозрительные закономерности, указывающие на возможную информационную операцию.

Ключевые особенности включали учетные записи, которые не делали ничего, кроме ретвитов, учетные записи из разных языковых и национальных арен, которые внезапно начали публиковать хэштеги в один и тот же день, а также резкие всплески создания этих учетных записей в день начала операции, а также в день голосования Генассамблеи ООН с осуждением действий России.

Но в мире разведки, основанной на открытых источниках, очень трудно найти веские доказательства, связывающие кампании с государственными субъектами, в данном случае с Россией. Команда Миллера хотела узнать больше об этой кампании, создав картину языкового профиля используемых аккаунтов.

Первое, что обнаружили исследователи, это то, что на очень немногих из этих учетных записей было оказано, что их владельцы — жители стран Запада. Большинство из них использовали хинди, фарси, урду, синдхи и другие языки и называли себя выходцами из Индии, Южной Африки, Малайзии и Индонезии. И их сообщения вовсе не были адресованы Западу. Распространяемые ими нарративы касались лицемерия Запада и экспансионизме НАТО.

«Они говорили об антиколониальной солидарности, они говорили о солидарности БРИКС, они говорили о роли Путина в национально-освободительных движениях в Африке в 1980-х годах, — объясняет Миллер.

Многие из этих нарративов были усилены небольшим количеством мемов, получивших огромное количество ретвитов и «лайков» с подозрительных аккаунтов. Эти мемы можно разделить на две категории.

«У вас есть мемы, которые явно адресованы Индии и странам БРИКС, прежде всего ЮАР. Много картинок с совмещенными индийским и российским флагами, а также много напоминаний о дипломатической поддержке Индии со стороны России на протяжении многих лет, а также о том, что в течение многих лет делала Украина для подрыва достижения Индией своих целей.

«Но в связи с этим существует чистая интернет-меметика. Путин верхом на медведе и Индия в образе Джона Сноу в «Игре престолов», противостоящие надвигающейся орде западного дипломатического давления», — отметил Миллер.

Однако он отмечает, что важно признать, что многие из этих сообщений на самом деле не относятся к категории дезинформации. Напротив, эти материалы работают в области чувств и крутых рок-клипов TikTok и выставляют «Россию крутой и могущественной».

Хотя трудно привязать эти кампании к конкретному государству без проведения серьезного журналистского расследования, Миллер утверждает, что многие из них используют платные услуги по привлечению внимания, которые предлагают создание дополнительных учетных записей, которые увеличивают количество ретвитов, подписчиков и ответов. Цель состоит в том, чтобы создать иллюзию высокой вовлеченности, которая затем может перерасти в подлинную вовлеченность.

По словам Миллера, геополитические последствия такой информационной кампании могут быть весьма ощутимыми: если индийские власти увидят значительную поддержку специальной операции России по денацификации Украины, Нью-Дели может посчитать необходимым помочь России обойти санкции во вред своим отношениям с США.