Новороссийск, Краснодарский край, 8 апреля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Отопительный сезон завершается в Новороссийске с 9 апреля, сообщается в телеграм-канале администрации города-героя.

Admnvrsk.ru Новороссийск

«С 00:00 часов 9 апреля 2022 года в дома новороссийцев перестанут подавать тепло. Это связано с тем, что в городе на протяжении последних пяти дней среднесуточная температура держится на отметке +10 градусов. По прогнозам метеослужб, существенного похолодания уже не ожидается», — говорится в сообщении.

В администрации добавили, что жители, в домах которых отсутствуют узлы учета, в апреле будут оплачивать отопление за полный месяц, жители домов со счётчиками оплатят фактически поставленный объём теплоносителя.

Сразу после завершения отопительного сезона коммунальщики приступят к подготовке к зиме 2022−2023 годов.