Томск, , 11:15 — REGNUM В Томской области за прошедшие сутки зарегистрирован один летальный случай от COVID-19. Таким образом, жертвами коронавируса в регионе стали 800 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Общее число выявленных случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 127 533. За сутки диагноз подтвердился у 167 местных жителей. 73 заразившихся были госпитализированы в ковидные стационары.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 124 670 человек, в том числе 57 за последние сутки.