Таллин, 8 апреля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В Таллине днем 7 апреля вспыхнул пожар в большом многоэтажном доме по адресу Паэ, 25, его удалось ликвидировать лишь в 22:00 по местному времени (22:00 по Москве). Об этом сообщил портал новостей гостелерадио Эстонии ERR.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Тушение пожара продлилось в общей сложности семь часов. Из-за серьезности возгорания были задействованы спасатели сразу нескольких районов столицы. Из здания эвакуировали жителей и временно поместили в специальный автобус. Всего из дома эвакуировали как минимум 31 человека. Пострадавших нет.

По данным Спасательного департамента, среди эвакуированных было девять граждан Украины — беженцев, которые снимали в доме квартиры. Теперь шестерым из них Муниципальная полиция Таллина организовала временное место жительства на улице Махтра. Другие беженцы отказались от помощи.

Кроме того, временное место жительства нашли еще для нескольких человек.

Причина возгорания к текущему моменту выясняется, по первоначальной версии пожар начался с чердака крыши.