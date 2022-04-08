Калуга, , 11:55 — REGNUM В Калуге по сравнению с соседними областными центрами по состоянию на 8 апреля наблюдаются максимальные цены на молоко питьевое пастеризованное, сыры, смеси сухие молочные для детского питания, сосиски, сардельки, конфеты, свёклу и огурцы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы областного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости.

Цены на «Тушёнку» в сетевом магазине Калуги ИА REGNUM

По данным Калугастата, в январе–феврале 2022 года оборот розничной торговли пищевыми продуктами составил 18 млрд 791 млн рублей, что в товарной массе на 4,7% меньше, чем в январе–феврале 2021 года. На розничных рынках и ярмарках в январе–феврале 2022 года реализовано товаров на сумму 1 млрд 328 рублей, что на 8,7% меньше, чем в январе–феврале 2021 года.

«Город прикладывает все возможности для того, чтобы калужане могли легко приобрести натуральные и качественные продукты по доступным ценам. Сегодня, в период нестабильной ценовой ситуации в магазинах, это особенно важно», — отметил в социальных сетях городской голова Калуги Дмитрий Денисов.

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