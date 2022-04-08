Белгород, , 11:19 — REGNUM Значительный рост фактов распространения угроз террористического характера с иностранных сервисов, а также увеличение числа звонков с мобильных номеров, принадлежащих украинским операторам сотовой связи, фиксируют в УФСБ России по Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля в пресс-службе ведомства.

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Провокаторы активизировались с начала проведения специальной военной операции в Украине. Целью массовых рассылок является формирование панических настроений среди населения, а также дискредитация Вооружённых Сил РФ.

«УФСБ России по Белгородской области призывает граждан региона не поддаваться на различного рода дезинформацию, тщательно проверять и анализировать содержание информационного контента и, по возможности, сообщать в правоохранительные органы о случаях размещения в Сети провокационных материалов», — обратилась к жителям региона официальный представитель ведомства Оксана Ищенко.

Как сообщало ИА REGNUM, белгородские пользователи соцсетей ежедневно получают предупреждения от «следователей, мэрии и иных органов власти».

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