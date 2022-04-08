Кемерово, 8 апреля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В кемеровском посёлке Малиновка ученики школы № 30 изготовили нагрудные значки из георгиевских лент в форме буквы Z и вручили их жителям посёлка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Таким образом ребята выразили свою поддержку военнослужащим российской армии, которые сегодня защищают мир от фашизма», — уточнили в областной администрации.

Отмечается, что «значки изготовлены в знак уважения и огромной благодарности военнослужащим, которые сегодня проводят спецоперацию».