Екатеринбург, 8 апреля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Заксобрание Свердловской области рассмотрит законопроект о дополнительной поддержки для нуждающихся семей с детьми от 8 до 17 лет. Такую инициативу в областной парламент внёс Свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Об этом в ходе брифинга сообщил его первый заместитель Алексей Шмыков.

Zsso.ru Заксобрание Свердловской области

Депутаты рассмотрят законопроект 19 апреля. В случае его принятия, в статью 22−1 областного закона «О защите прав ребенка» внесут поправки. Предполагается, что 70% пособия выплатят из федерального бюджета, а 30% — из регионального.

Как ранее сообщало Ре, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 апреля 2022 года нуждающиеся семьи с детьми от 8 до 17 лет смогут получать ежемесячную выплату.