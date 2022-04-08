Нижневартовск, Югра, 8 апреля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В Нижневартовске днём 8 апреля произошёл взрыв газа в подвальном помещении водонасосной станции в промзоне. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО.

Gaz-kom.ru Газовый баллон

Предварительно сообщается о взрыве газового баллона в 11:22 по местному времени (09:22 мск), от которого пострадали пять человек.

«По прибытии признаки горения не наблюдались. Здание внутри частично разрушено», — сообщают в ведомстве.

В департаменте здравоохранения ХМАО отмечают, что пятеро пострадавших находятся в реанимации. Их состояние оценивается как тяжёлое и крайне тяжёлое.