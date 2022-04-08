Москва, 8 апреля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Летом 2022 года в РФ начнется быстрое восстановление кредитования промышленности и платежеспособного спроса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев. Так он прокомментировал планы российских властей начать «реальное импортозамещение».

Www.ank72.ru/ Импортозамещение

«У реального импортозамещения есть несколько важнейших аспектов: платежеспособный спрос со стороны российских покупателей, временной лаг на развертывание важнейших узлов и комплектующих, а также потребность в миллионах дополнительных квалифицированных рабочих, — сказал Ануреев. — Паника вкладчиков купирована без явных негативных последствий для крупных банков, инфляционный пик быстро сойдет из-за возврата курса рубля на уровень начала 2022 года, процентные ставки по вкладам уже начали снижать. Поэтому летом начнется быстрое восстановление кредитования промышленности и платежеспособного спроса».

Как полагает экономист, платежный баланс останется положительным даже при потенциальном замещении Евросоюзом существенной части российских энергоносителей, поскольку импорт из Евросоюза упадет еще больше, а российские энергоносители в условиях высоких мировых цен останутся востребованными многими другими странами.

«Это позволит аккуратно восстановить закупки комплектующих и оборудования на время расширения их внутреннего производства», — сказал Ануреев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз утвердил новый пакет санкций против РФ, который предполагает запрет на импорт угля.