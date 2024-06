Москва, 23 октября, 2018, 19:49 — ИА Регнум. По потенциальному росту индустрии компьютерный спорт обогнал классический, в частности футбол. Эти данные представлены в годовом отчёте PwC о спортивной индустрии.

Klapi Игроки

Данные были собраны по результатам опроса 470 руководителей команд и организаций спортивной индустрии из 42 стран. Также стало известно, что мировой рынок киберспорта оценивается в $805 млн, а к 2022 году эта сумма увеличится вдвое. Оценка потенциала видов спорта в баллах выглядит следующим образом: киберспорт — 100 баллов, футбол — 81,7, баскетбол — 80,1.

Несмотря на огромный рост и развитие отрасли, эксперты не спешат прогнозировать появление киберспорта на Олимпийских играх в ближайшие несколько лет. Об этом говорят только 10% опрошенных специалистов. Другие респонденты не считают киберспорт полноценным спортом, либо полагают, что киберспортивные мероприятия должны проходить и развиваться независимо.

Напоминаем, что сейчас в России проходит крупное киберспортивное мероприятие — Кубок ФКС Москвы. Чемпионат стартовал 20 октября и завершится 24 ноября. Соревнования ведутся по 9 киберспортивным дисциплинам: DOtA 2, World of Tanks, Heroes of The Storm, Starcraft 2, Hearthstone, Project Cars 2, Fifa18, Quake Champions и CS: GO. Призовой фонд турнира составляет 500 тыс. рублей, а из победителей будет сформирована киберспортивная команда Москвы.