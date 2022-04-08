Сантьяго, 8 апреля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Президент Чили Габриэль Борич объявил 7 апреля о создании пакета мер, направленных на восстановление экономики. Согласно подсчётам, реализация плана обойдётся стране в 3,7 миллиарда долларов США. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

Fotografoencampana Габриэл Борич

План предусматривает создание 500 тысяч рабочих мест и заморозку цен на общественный транспорт. Инициатива предусматривает мобилизацию более 3,7 миллиарда долларов. 1,3 миллиарда уйдут на прямые субсидии нуждающимся семьям, 1,4 миллиарда будут использованы для создания новых рабочих мест и в поддержку отстающих отраслей экономики, ещё один миллиард правительство планирует использовать для поддержки малого и среднего бизнеса.

Программа также предусматривает заморозку платы за проезд в общественном транспорте на весь 2022 год, что позволит снизить с населения нагрузку, вызванную ростом цен на топливо.