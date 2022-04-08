Москва, 8 апреля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Увеличение цен на рыбу в России объясняется сокращением объёмов её экспорта. Об этом сегодня, 8 апреля, заявил глава информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в интервью радио Sputnik.

Fish.gov.ru Рыба

По его словам, половина российской рыбы прежде уходила на экспорт. Сейчас эти объёмы значительно сокращены, и перспектива экспортная не очень просматривается.

Порты Китая закрылись по причинам пандемии. В то же время рыбаки, продавая товар на внутреннем рынке, стремятся получить маржу. Также на стоимость рыбы влияет инфляция.

«Но в дальнейшем поступление на российский рынок большого количества рыбы приведёт к уменьшению её стоимости», — выразил уверенность Савельев.

Как сообщало ИА REGNUM, в РФ ограничения цен на рыбную продукцию должны распространяться только на ее социальные значимые виды экономкласса, считает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

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