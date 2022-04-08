Лос-Анджелес, США, 8 апреля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Американская певица и актриса Дженнифер Лопес появилась на публике с кольцом на безымянном пальце. Об этом 8 апреля пишет TMZ.

John Bauld Дженнифер Лопес

Издание предполагает, что возлюбленный Лопес, актёр Бен Аффлек, сделал ей предложение. Однако сама пара не подтверждала эту информацию.

Ранее Бен Аффлек и Дженнифер Лопес вместе приобрели поместье в Лос-Анджелесе (США). Стоимость дома оценивается в $55 млн.