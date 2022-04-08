Пермь, 8 апреля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В Пермском крае с 9 апреля начнут ремонтировать мост через реку Вишеру. Об этом сообщает минтранспорта региона.

Russianhighways.ru Ремонт дороги

Ремонт осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Протяженность моста составляет 709 метров

Подрядчик срежет старый слой асфальтобетона, выполнит частичный демонтаж элементов моста, отремонтирует опоры, пролетные строения, заменит мостовое полотно, а также выполнит устройство системы водоотвода.

«Объект двухгодичный, окончание всех работ запланировано на третий квартал 2023 года. На участке будет организовано реверсивное движение», — сказали в министерстве.