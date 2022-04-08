Вашингтон, 8 апреля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Сына индонезийского дипломата, который работает в посольстве Индонезии в Вашингтоне (США), сбил автомобиль, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Это правда, что покойный является сыном дипломата, который служит в посольстве Индонезии в Вашингтоне, округ Колумбия», — подтвердили информацию в МИД Индонезии.

Во время инцидента ребенок ждал школьный автобус вместе со своим отцом и 18-месячным братом. Внезапно автомобиль вылетел с трассы и врезался в них. Все трое были доставлены в больницу, но жизнь семилетнего мальчика спасти не удалось, так как он находился в критическом состоянии. При этом отец и брат получили легкие травмы.

Водитель автомобиля не пострадал. Он прислал извинения и сожаления из-за случившегося инцидента. Пока полиция не предъявила ему обвинения.