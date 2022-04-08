Бухарест, 8 апреля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. По меньшей мере четыре человека получили ожоги различной степени тяжести в результате масштабного пожара, вспыхнувшего в многоквартирном доме в центре столицы Румынии Бухареста. Об этом 8 апреля пишет бухарестская газета Jurnalul.

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По предварительным сведениям, возгорание произошло из-за неисправной электропроводки на 7-м этаже девятиэтажного строения. Огонь быстро распространился на соседние помещения. Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали из охваченного огнем корпуса десятки жителей дома.

В течение нескольких часов ряд центральных бухарестских улиц был перекрыт.

Жертв нет. Ведется расследование обстоятельств инцидента.