Лондон, , 01:33 — REGNUM Американские рэп-исполнители Bia (Бьянка Микела Ландрау) и J. Cole (Джермейн Ламар Коул) дополнили совместную песню London видеоклипом. Выход ролика состоялся 8 апреля.

Певица Bia Скриншот YouTube

Подобно названию, в клипе музыканты признаются в любви динамичному образу жизни в Лондоне (Великобритания). Режиссёром видео выступил популярный клипмейкер Daps (Оладапо Фагбенле), ранее сотрудничавший с Кендриком Ламаром, Migos и другими артистами.

Напомним, что 1 апреля 2022 года лейбл Dreamville, принадлежащий J. Cole, представил новый микстейп. Проект под названием D-Day включил в себя 14 композиций, записанных исключительно представителями лейбла.

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