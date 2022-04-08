Токио, 8 апреля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Восемь российских дипломатов объявят в Японии персонами нон грата. Об этом 8 апреля сообщили в МИД страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

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В японском министерстве рассказали об объявлении восьми сотрудников российских дипломатических миссий персонами нон грата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд стран — членов Евросоюза одновременно приняли решение о высылке российских дипломатов. Также четырёх дипломатов высылает Черногория.

В МИД РФ пообещали дать адекватный ответ на все недружественные шаги.