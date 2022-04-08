Москва, 8 апреля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Продажи новостроек в Московском регионе перестанут расти теми высокими темпами, которые наблюдались в I квартале 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявила доцент кафедры экономики и права МФЮА Светлана Собянина. Так она прокомментировала информацию о 13-процентном росте продаж новостроек.

image4you Жилье

«Рост продаж новостроек в Московском регионе – это прежде всего стремление граждан обеспечить сохранность своих сбережений путём вложения в перспективную недвижимость в условиях инфляции и политической нестабильности, — сказала Собянина. — Столь значительного прироста продаж в дальнейшем, скорее всего, не будет: рынок стабилизируется. Летом будет сезонный прирост продаж, как обычно. Цены на новостройки будут повышаться в зависимости от темпов роста инфляции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Мария Ермилова объяснила, что жители России, как и прежде, рассматривают недвижимость как хороший инструмент для инвестиций.