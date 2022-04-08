Минск, 8 апреля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Правительство Белоруссии утвердило перечень недружественных стран. Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

Флаг Белоруссии

Так, в число государств, которые совершают недружественные в отношении белорусских юридических или физических лиц, вошли Австралия, Албания, Исландия, Северная Македония, Великобритания, США, Черногория, Швейцария, Канада, Лихтенштейн, Норвегия, Новая Зеландия и 27 страны Евросоюза.

Поясняется что, список составлен для обеспечения защиты национальных интересов Белоруссии и на основании подпункта 14.2 пункта 14 указа от 14 марта 2022 года № 93 «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики».

Читайте также: Белоруссия запретила ввоз ряда товаров из недружественных стран

Постановление вступило в силу со дня его официального опубликования.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому страна приостанавливает списания средств со счетов белорусских компаний в пользу резидентов иностранных государств, которые отметились по отношению к Белоруссии «недружественными действиями».