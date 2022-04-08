Вашингтон, 8 апреля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 8 апреля сообщается на сайте лиги.

Андрей Пронин ИА REGNUM Вратарь Игорь Шестёркин в составе сборной России

Шестёркин сыграл «на ноль» в матче с «Питтсбург Пингвинз», отразив 30 бросков по своим воротам. Для него эта игра стала четвёртой в сезоне без пропущенных шайб.

Первой звездой признан нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, на счету которого дубль в матче с «Даллас Старз» (4:3).

Третьей звездой стал защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йоси, который отдал три результативные передачи в игре с «Оттавой Сенаторз» (3:2).