Воронеж, 8 апреля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В Воронеже беременная женщина родила в кабинете акушера-гинеколога в поликлинике. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

angel4leon Новорожденный

Беременная женщина обратилась в женскую консультацию ВГКП №4 5 апреля, у неё начались схватки. Медики приняли решение принять роды.

«Женщина наблюдалась у нас, стояла на учете по беременности. Это вторые ее роды. Мы удивились, что при начавшихся схватках она не вызвала скорую, а решила обратиться в поликлинику. Наблюдалась активная фаза схваток, поэтому было необходимо принимать роды на месте. Всё прошло благополучно. И мама, и ребенок в полном здравии», — рассказала заведующая женской консультацией ВГКП №4 Татьяна Леонова.

На свет появился здоровый мальчик. После родов пациентку вместе с новорождённым на машине скорой помощи доставили в перинатальный центр ВОКБ №1 для наблюдения профильными специалистами.