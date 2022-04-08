Новосибирск, 8 апреля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 8 апреля, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 864 пациента, в том числе 11 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 203 новых случая заражения коронавирусом. За это же время 1769 человек выписаны с выздоровлением, скончались девять пациентов.

Всего в регионе зарегистрировано 252 947 случаев заражения коронавирусом, 243 142 пациента выписаны с выздоровлением, умерли 5457 человек, в реанимации находятся 109 человек, на ИВЛ – 21 пациент.