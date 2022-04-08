Буэнос-Айрес, 8 апреля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Президент Аргентины Альберто Фернандес и его боливийский коллега Луис Арсе выступили 7 апреля за укрепление латиноамериканского единства и договорились продвигать двусторонние отношения в энергетическом секторе. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

МИД России Луис Арсе

Лидеры государств приняли участие в подписании меморандума о сотрудничестве между министерством углеводородов Боливии и министерством науки и технологии Аргентины для совместной разработки литиевых месторождений и укрепления поставок газа.

Боливия обязалась уделять Аргентине особое внимание в отношении поставок топлива. Президент Аргентины, в свою очередь, заявил, что рад восстановлению отношений с Боливией, пострадавших после госпереворота против Эво Моралеса в 2019 году.