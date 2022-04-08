Вашингтон, 8 апреля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Американская актриса Эван Рэйчел Вуд рассказала о том, что столкнулась с «публичным газлайтингом» после того, как она выдвинула обвинения против музыканта Мэрилина Мэнсона. Об этом 8 апреля пишет Variety.

Stefan Brending Мэрилин Мэнсон

Артистка поделилась, что теперь понимает, почему многие жертвы насилия не обращаются в полицию и не хотят участвовать в расследованиях. «Потому что это не шутка — рассказывать о том, что с тобой случилось, в мучительных подробностях. Вопросы, которые вам никогда не задавали. И возвращаться туда снова и снова, подвергаться публичному газлайтингу в крупном или даже мелком масштабе — это очень, очень травмирует», — говорит Вуд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эван Рэйчел Вуд обвинила Мэрилина Мэнсона в сексуальном и эмоциональном насилии. Она заявила, что музыкант ухаживал за ней, когда она ещё была подростком — он «годами» издевался над ней и «промыл ей мозги».