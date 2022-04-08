Кемерово, 8 апреля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 8 апреля, на лечении из-за коронавируса остаются ещё 4252 человека. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 135 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время 517 человек выздоровели.

Всего в Кузбассе зарегистрировано 159 007 случаев заражения коронавирусом, 152 493 человека выписаны с выздоровлением, 2262 пациента скончались.