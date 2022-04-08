Пермь, 8 апреля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В Пермском крае за первый квартал 2022 года в рамках нацпроекта расселили более 5 тыс. квадратных метров аварийного жилья. Об этом сообщает региональный минстрой.

Donland.ru Аварийный дом

Стоит отметить, регион входит в число лидеров по расселению аварийного жилищного фонда в России. По итогам 2021 года при плане расселения в 92,5 тыс. квадратных метров ликвидировано 105 тыс. квадратных метров. Жилищные условия улучшили около 7 тыс. человек.

За последние три года в комфортное жилье предоставлено более 19 тыс. жителей края (5,5 тыс. — раньше срока), расселено почти 300 тыс. квадратных метров. До конца 2024 года еще более 20 тыс. человек, жилье которых было признано аварийным до 1 января 2017 годе, смогут заехать в благоустроенные квартиры.