Бухарест, , 10:54 — REGNUM В результате масштабной автомобильной аварии у населенного пункта Кэлэраши на юге Румынии перекрыта международная трасса, соединяющая регион с румынско-венгерской границей. Об этом 8 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, инцидент произошел в 05:25 по местному времени, когда на опасном участке дороги «лоб в лоб» столкнулись два легковых автомобиля. При этом следовавший за одним из указанных транспортных средств грузовик, совершив опасный маневр, перевернулся.

Сообщается о трех тяжелораненых. Все пострадавшие доставлены в центральную клинику Кэлэраши.

Ведется следствие.