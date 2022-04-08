Каракас, 8 апреля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Государственное министерство Венесуэлы начало 7 марта 23 параллельных расследования в отношении временного правительства Хуана Гуайдо, обвиняемого в коррупции и узурпации власти. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Asambleanacional.gob.ve Хуан Гуайдо

Власти провели 21 рейд в домах сторонников Гуайдо, заблокировали их банковские счета, а также запросили ордеры на арест 59 человек.

Генеральный прокурор Тарек Сааб заявил, что так называемое «временное самопровозглашенное правительство» самовольно назначало послов и генерального прокурора, а также членов административных учреждений за границей. Ряд стран, в том числе США и Великобритания, признавших власть Гуайдо легитимной, вели диалог именно с представителями временного правительства.

Сааб также обвинил временное правительство в незаконном присвоении венесуэльских зарубежных активов. По его словам, Гуайдо работал рука об руку и в интересах «вражеских государств» и террористических групп.