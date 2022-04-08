Сеул, , 10:53 — REGNUM В феврале 2022 года профицит текущего платёжного баланса Южной Кореи составил $6,42 млрд, что на $1,64 млрд меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По их словам, профицит сохраняется на протяжении 22 месяцев подряд.

Профицит товарного баланса составил $4,27, что на $1,59 млрд меньше, чем в феврале 2020 года. Экспорт товаров из страны вырос на 19,1%, до $53,87 млрд, а импорт — на 25,9%, до $49,6 млрд.

Дефицит в сфере услуг составил $570 млн.

По прогнозам представителей ЦБ, по итогам года профицит текущего платежного баланса может достичь $70 млрд, а в 2023 году — $68 млрд.

Платежный баланс — это таблица соответствия внешних доходов и расходов, в которой зафиксированы все валютные поступления, полученные данной страной от других государств, а также все средства, выплаченные страной другим странам в течение определенного периода.