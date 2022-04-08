Сеул, 8 апреля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В феврале 2022 года профицит текущего платёжного баланса Южной Кореи составил $6,42 млрд, что на $1,64 млрд меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, профицит сохраняется на протяжении 22 месяцев подряд.

Профицит товарного баланса составил $4,27, что на $1,59 млрд меньше, чем в феврале 2020 года. Экспорт товаров из страны вырос на 19,1%, до $53,87 млрд, а импорт — на 25,9%, до $49,6 млрд.

Дефицит в сфере услуг составил $570 млн.

По прогнозам представителей ЦБ, по итогам года профицит текущего платежного баланса может достичь $70 млрд, а в 2023 году — $68 млрд.

Платежный баланс — это таблица соответствия внешних доходов и расходов, в которой зафиксированы все валютные поступления, полученные данной страной от других государств, а также все средства, выплаченные страной другим странам в течение определенного периода.