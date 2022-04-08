Стокгольм, 8 апреля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Командование Вооруженных сил Швеции приняло решение изменить правила приема на службу, касающиеся некоторых психоневрологических расстройств. Теперь у людей с «легким синдромом дефицита внимания и гиперактивности» есть возможность проходить обучение и зачисляться в ряды военных. Об этом 8 апреля сообщил телеканал SVT.

Óglaigh na hÉireann Армия Швеции

«Те, у кого легкая форма [синдрома дефицита внимания и гиперактивности] и те, кто не нуждается в лекарствах, больше не будут автоматически исключаться от несения службы», — объяснил в эфире SVT военный врач Маркус Карумо.

Напомним, что летом 2021 года в офисе омбудсмена Швеции по вопросам дискриминации завили, что Вооруженные силы автоматически лишают людей, заявивших, что у них диагностирован аутизм или синдром дефицита внимания и гиперактивности, возможности вступить в ряды армии.

Теперь же шведское командование объявило, что прислушалось к жалобам омбудсмена и меняет свои внутренние правила.