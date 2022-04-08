Владивосток, , 10:53 — REGNUM В Приморье суд 8 апреля временно отстранил от должности главу Шкотовского района Виктора Михайлова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры края.

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С ходатайством об отстранении в суд вышел следователь в рамках уголовного дела по обвинению мэра в злоупотреблении должностными полномочиями. Сообщается, что именно прокуратура потребовала от следствия применения мер процессуального принуждения.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе проверки прокуратурой региона установлено, что Михайлов завладел земельным участком площадью более 4 тыс. кв. метров из состава земель особо охраняемых территорий и объектов, расположенным в посёлке Подъяпольск Шкотовского района. Земля находится в пределах береговой полосы Уссурийского залива Японского моря, приватизация которой законом запрещена.