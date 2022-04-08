Симферополь, , 10:52 — REGNUM В Республике Крым за последние сутки в ковид-стационары доставлены 23 человека, сообщили 8 апреля в региональном оперативном штабе. Накануне, 7 апреля, сообщалось о госпитализации 20 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки в регионе официально подтверждено 117 новых случаев заражения коронавирусом. Это на четыре случая меньше, чем сутками ранее. Выписаны ещё 293 пациента. Подтверждена смерть от COVID-19 ещё троих человек.

С начала пандемии в Крыму было подтверждено 179 494 случая заражения коронавирусом, в больницы попали 58 096 человек. Смогли справиться с инфекцией 171 475 крымчан. Скончались 5 138 человек.