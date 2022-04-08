Донецк, , 10:53 — REGNUM Украинские боевики выпустили 10 ракет из «Града» по Александровке в Донецкой Народной Республике, сообщает 8 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10:05 (совпадает с мск) — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Александровка: выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России на Украине проводится с 24 февраля. Как заявил президент России Владимир Путин, действия российских военных и сил ДНР и ЛНР нацелены на защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.