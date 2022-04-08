Тюмень, 8 апреля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В Тобольске кондуктор автобуса выиграла иск к оскорбившему её пассажиру. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Npat.ru Кондуктор

Суд установил, что в июле 2021 года произошёл конфликт в автобусе между кондуктором и гражданином, который был без маски. Он снял инцидент на видео и разместил на странице в соцсети со своими оскорбительными комментариями.

Тобольский городской суд рассмотрел иск кондуктора автобуса к своему обидчику и взыскал с него моральный вред в размере 10 тыс. рублей, и судебные расходы истицы более 20 тыс. рублей.