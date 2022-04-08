Джакарта, 8 апреля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Индонезия воздержалась при голосовании по резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о приостановлении членства России в Совете по правам человека (СПЧ), сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

МИД Индонезии заявил, что Джакарте необходимо сначала ознакомиться с результатами международных расследований на Украине.

Согласно отчету ООН, две трети из 193 государств-членов ООН, или 93 страны, согласились приостановить членство России в Совете ООН по правам человека. Резолюцию поддержали США, Украина, Великобритания, Австралия, Франция, Филиппины и Мьянма.

Между тем против резолюции выступили 24 страны, в том числе Россия, Белоруссия, Китай, Узбекистан и Лаос.

Всего при голосовании по резолюции воздержались 58 стран.«В число воздержавшихся входят Индия, Бразилия, ЮАР, Мексика, Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания, Катар, Кувейт, Ирак, Пакистан, Сингапур, Таиланд, Малайзия, Индонезия и Камбоджа», — говорится в отчете ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель торгово-промышленной палаты Индонезии Аршад Расджид принял министра иностранных дел Панамы Эрику Муйнес.