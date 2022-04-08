Москва, , 10:51 — REGNUM По данным на начало апреля, в Московской области размещены более 10 десять беженцев из Донбасса, сообщили в пресс-службе Главное управление социальных коммуникаций Подмосковья.

Гуманитарная помощь беженцам из ЛНР и ДНР Липецкаяобласть.рф

Большинство беженцев из ДНР живут у родственников и знакомых. Более 1300 человек находятся в пунктах временного размещения. Люди обеспечены лекарствами, одеждой, обувью, детским питанием, игрушками и т. д, Дети ходят в школу.

Трудоустроены на предприятия Подмосковья 25 беженцев из ДНР, еще более 100 оформляются на работу.

Как сообщало ИА REGNUM, для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик волонтерами и общественниками собрано порядка 60 тонн гуманитарной помощи.

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